Scooterrijder en fietser gewond na botsing op de Boschdijk in Eindhoven

Dodelijk ongeluk Bussum gefilmd: meisje echt nét op tijd uit lesauto

15:05 Het dodelijke ongeluk met een leswagen in Bussum, waarbij vandaag een rijleraar om het leven kwam, is gefilmd door een omstander. Op de beelden is te zien dat het meisje aan de bestuurderskant van de auto uitstapt en de rijleraar nog lijkt te waarschuwen. De volgende seconde ramt de trein de wagen. Het hele tafereel duurt negen seconden.