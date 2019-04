Sidi Larbi raakt trefzeker onze verwarring in dans

Overwin­ning Ajax zorgt tot in Handel voor feestvreug­de: ‘Kijk dat tik­ki-tak­ka voetbal’

30 april Café ’t Vossenhol in Handel leek wel een bruine kroeg in de Amsterdamse Jordaan. Ajax behaalde in Londen een 0-1 overwinning op Tottenham Hotspur. Nu lonkt de finale van de Champions League.