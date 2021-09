Sjef en Twan stoppen met hun schoenenzaak in Deurne, einde aan 120 jaar oud familiebedrijf

Het zoontje van Sjef was meteen in huilen uitgebarsten toen papa vertelde dat hij stopte met de schoenenzaak. ,,Het kon er bij hem echt niet in. Hoezo stoppen met de winkel? Hij vindt het hier geweldig en hij houdt er van om in het weekend schoenen te bestickeren.” Sjef van Stratum (41) glimlacht. ,,Het is vreemd, voor ons ook.”

Zijn broer Twan (39) knikt. ,,Ik zal het ook missen. Ik zal missen hoe het tien jaar geleden was. Het was het mooiste vak van de wereld. Dat is het nu niet meer.”