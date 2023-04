Smokkelverleden kan ook op de fiets worden herbeleefd

Er was al een museum, maar nu kan de oude smokkelcultuur in de grensgemeenten Cranendonck en Hamont-Achel ook op de fiets worden herbeleefd.

Smokkelroute De Groote Heide werd maandag officieel gelanceerd bij Smokkel & Grens Museum Cranendonck in Budel. Daar onthulden de Cranendonckse wethouder Marcel Lemmen en Jan de Bruijn, wethouder in Heeze-Leende, een van de startpanelen van de 44 kilometer lange route, die is uitgezet in Natuurgrenspark De Groote Heide. De Bruijn nam de honneurs waar voor zijn Hamont-Achelse collega Guy Joosten, tevens voorzitter van De Groote Heide.

Streekverhalen

Het smokkelen is een van de streekverhalen van De Groote Heide die tot leven komt met de nieuwe thematische route. Onderweg kunnen fietsers het verhaal van een commies (douanier) of een smokkelaar beleven. In de voetsporen van Cor Commies en smokkelaar Johannes de Vlugge ervaren ze het kat- en muisspel in het grensgebied.

Vanaf 1830 werd er tussen Nederland en België volop gesmokkeld. ,,Het smokkelen zit bij de mensen in deze grensregio in hun dna”, vertelt Toon van Cranenbroek van Smokkel & Grens Museum Cranendonck. De oud-douanebeambte is op de voorzijde van de nieuwe routefolder te herkennen als Cor Commies. In de gratis brochure wordt het smokkelen in de jaren dertig van de vorige eeuw belicht. Dit gebeurde beroepshalve of uit bittere armoede. Daarbij ging het onder meer om producten als tabak, alcohol, eieren en lingerie. Later nam het smokkelen grotere, grimmige vormen aan en was er sprake van zware criminaliteit.

Welkome aanvulling

Van Cranenbroek is enthousiast over de nieuwe fietsroute: ,,Het is een welkome aanvulling op wat het museum te bieden heeft. We hopen de belangstelling voor het smokkelen ermee te vergroten.”

Volgens wethouder Marcel Lemmen is de smokkelcultuur onlosmakelijk verbonden met Cranendonck en Hamont-Achel. Lemmen: ,,We willen inwoners en bezoekers meenemen naar die spannende tijd en ze het gebied laten ontdekken. Daarbij is ook aandacht voor het Bourgondische aspect.”

Hiervoor hebben ondernemers, al dan niet in samenwerking met leerlingen van het BRAVO! College in Budel, verschillende smokkelproducten bedacht, zoals een smokkelgebakje, -biertje, -thee of -ijsje. Ze worden verkocht bij horeca aan de route.

Verhalen van de grens

Smokkelroute De Groote Heide is ontwikkeld door Natuurgrenspark De Groote Heide in samenwerking met VisitBrabant Routebureau en Breda University of Applied Sciences (BUAS). Het is de eerste fietsroute rondom het thema van ‘Verhalen aan de grens’. De route is uitgezet via het Brabantse en Belgisch-Vlaamse fietsknooppuntensysteem.

,,Het is een van de manieren om het gebied op de kaart te zetten”, zegt projectleider Ester van Sambeeck van Natuurgrenspark De Groote Heide. Ze geeft aan dat er nieuwe thematische routes in de pijplijn zitten, zoals een langeafstandswandelroute langs bestaande en verdwenen watermolens. ,,We willen hiermee het verhaal van deze watermolens vertellen en het belang ervan voor deze streek.”

Om de nieuwe fietsroute als Cor Commies te beleven, kan er gestart worden bij de Achelse Kluis, De Kluis 1 in Hamont-Achel. Als Johannes de Vlugge kan dit bij het smokkelmuseum aan de Markt 22a in Budel. De route is gratis verkrijgbaar bij de VVV’s in Budel en Hamont-Achel en bij diverse ondernemers aan de route. Online via visitbrabant.com/verhalenaandegrens.

