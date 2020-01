Sommelier Loesje Clement van Chocolat in Breda is nu ook de beste ‘wijnmaker’

BREDA - Twee jaar geleden kon Loesje Clement een Merlot en een Malbec niet van elkaar onderscheiden. Van wijn wist ze sowieso amper iets. Nu is ze niet alleen sommelier bij restaurant Chocolat in Breda, ook won ze begin deze week de Wine Making Challenge in Amsterdam, waarbij ze ervaren wijnkelners van sterrenrestaurants achter zich liet.