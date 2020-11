Sommige dingen van de aarde drongen wel degelijk door, zoals Black Friday

Coronavirus LIVE | RIVM: ‘Einde tweede golf mogelijk pas in maart’, feestgan­gers Den Haag belagen politie

9:54 Premier Rutte is ‘niet heel optimistisch’ dat die coronacijfers de komende anderhalve week gaan verbeteren. ,,Het daalt niet zoals je zou willen.” RIVM’ers Jaap van Dissel en Jacco Wallinga zien dat ook. Het gaat te langzaam. Leek het twee weken geleden januari te worden, nu zien ze een mogelijk einde aan de tweede golf pas in maart opdoemen. ‘Dat is heel realistisch’, klinkt het. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.