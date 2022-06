Spelers Storioni Festival kruipen met grote toewijding in de muziek

Na twee ‘verboden’ jaren is dit de tweede keer dat Music in the streets onderdeel uitmaakt van het Storioni Festival. ,,Niet iedereen weet ons te vinden”, zegt violist Wouter Vossen, ,,Dus gaan wij naar iedereen.” Op hetzelfde podium klatert even later Canto Ostinato van Simeon ten Holt van de toetsen, vijf kwartier lang in opperste concentratie gespeeld door Misha Vonk en Niek Duiven.

Geen drempels

Muziek is van en voor iedereen en kent geen drempels, is de boodschap van het festival. Die boodschap werd ook binnen de muren van het Muziekgebouw, Kasteel Heeze en TU/e gecommuniceerd. Kracht van dit muziekfestijn is het niet aflatende enthousiasme van het Storioni Trio, naast Wouter Vossen bestaande uit cellist Marc Vossen en pianist Bart van de Roer, en de musici die zij overal vandaan naar Eindhoven halen, en de ontroerende, onder alle omstandigheden grote toewijding waarmee de spelers ín de muziek kruipen. Ook de veelzijdige programmering, de overrompelende grotere (gelegenheids)ensembles met bekend werk naast intieme pareltjes onverwacht repertoire, maken dit festival bijzonder.

Quote Je kunt erop rekenen dat we de komende tijd goed gaan kijken naar wat er beter kan Guy Kerpen, Voorzitter bestuur Storioni Festival

Ondanks de muzikale rijkheid kampte deze vijftiende editie met problemen. Twee jaar corona heeft, zoals alle podia ervaren, bezoekers losgeweekt van hun gewoontegetrouwe gang naar concerten, met als gevolg dat de kaartverkoop beduidend lager lag dan andere jaren. Voor het eerst om subsidie-technische redenen op eigen benen - wel ín het Muziekgebouw maar niet georganiseerd dóór - klopte er in logistiek veel niet, zowel in de voorbereiding als tijdens de concertdagen.

Ervaren team

,,Dat kan en moet beter”, zegt bestuursvoorzitter Guy Kerpen, die het festival met kritische blik heeft gevolgd. ,,Als bestuur en musici hebben wij ons de afgelopen jaren vooral op de inhoud kunnen richten, alles wat daaromheen geregeld moet worden - en dat is ongelooflijk veel, van de volledige marketing tot bloemen voor een musicus op het podium - lag in handen van het ervaren Muziekgebouwteam. Je kunt erop rekenen dat we de komende tijd goed gaan kijken naar wat er beter kan.”

Cellist Marc Vossen ziet dit festival als een nieuwe start. ,,We gaan sowieso door, we hebben zoveel mooie plannen. Maar we gaan wel op zoek naar vormen die voor ons praktisch en inhoudelijk beter behapbaar zijn.”

Wat: Storioni Festival.

Wanneer: Diverse locaties Eindhoven en Heeze

Waar: 1 t/m 5 juni 2022