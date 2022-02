Stadsorganist Eindhoven Ruud Huijbregts: ‘De muziek van César Franck blijft me verassen’

Ruud Huijbregts speelt de komende maanden orgelwerken van César Franck in de Cathrinakerk in Eindhoven. ‘Het is Franck-jaar, dus nu of nooit'.

Het is een iconische foto, die van de man met de grote grijze bakkebaarden, in plechtig driedelig pak gezeten op de houten orgelbank, de ene hand op de toetsen van het klavier, de andere op de registratieknoppen. Om hem heen de hoge houten orgelkast, waaruit vier manshoge orgelpijpen steken. Wat de man speelt is niet bekend, maar de kans dat organist César Franck (1822-1890) hier eigen werk onder handen heeft, is groot.

Begin van serie

Tweehonderd jaar geleden werd hij geboren en dat jaar word aangegrepen om zijn muziek over het voetlicht te brengen. Zo ook in Eindhoven. ,,Ik heb altijd gehoopt dat er zich een kans zou voordoen om zijn grote orgelwerken te spelen, het is dan ook nu of nooit”, zegt stadsorganist Ruud Huijbregts, die komende zaterdag in de serie Muziek in de Cathrien een begin maakt met zijn Franck-serie.

Quote Wat Bach voor de barokke orgeltradi­tie was, werd Franck voor de romanti­sche Ruud Huijbregts, Stadsorganist Eindhoven

De 19e-eeuwse Franse orgelcultuur is beroemd. Dat kwam door de Franse firma Cavaillé-Coll, die belangrijke technische ontwikkelingen doorvoerde in de orgelbouw. Cavaillé-Coll bouwde instrumenten met ongekende registratiemogelijkheden (registratie = klankkleur) die in staat waren een compleet symfonieorkest te vervangen. Een van de eerste organisten die profiteerden van de moderne Franse instrumenten was pianist, organist en componist César Franck. ,,Met hem kwam de symfonische orgelmuziek”, zegt Huijbregts, ,,Wat Bach (1685-1750) voor de barokke orgeltraditie was, werd Franck voor de romantische”.

Huijbregts gaat dit jaar, verspreid over diverse zaterdagen de twaalf grote orgelwerken van Franck spelen, Collegium Vocale Eindhoven zingt onder zijn leiding diens vocale muziek. Tijdens het eerste concert klinken drie stukken uit Six Pièces, een van Francks laatste opusnummers.

Sainte Clotilde

César Franck werd geboren op 11 december 1822 in het toendertijd Zuid-Limburgse ministaatje Moresnet, maar kwam al op jonge leeftijd in Parijs terecht. Hij was een zeer getalenteerd pianist, die door zijn vader al vroeg werd gepresenteerd als een tweede Mozart. Vader Franck zette een enorme druk op de carrière van zijn zoon. In 1845 kwam het tot een clash. Zoon wilde met een van zijn composities meedingen naar de prestigieuze compositieprijs Prix de Rome, maar vader, die meer zag in een carrière als gevierd concertpianist, stak daar een stokje voor.

Franck junior ging vervolgens zijn eigen weg, een waarin naast de piano en het orgel ook het vak compositie een grote rol speelde. Hij was - genaturaliseerd tot Fransman - ruim dertig jaar lang de organist van de Sainte-Clotilde in Parijs waar een van de mooiste Cavaillé-Coll orgels staat. Hij leidde als orgeldocent aan het instituut waaraan hij zelf studeerde, veel toonaangevende musici op en schreef een divers en harmonisch vernieuwend oeuvre bij elkaar.

Volledig scherm Organist Ruud Huijbregts. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Snoepwinkel

Waarom speelt Huijbregts zo werk van Franck? ,,Omdat hij zo vindingrijk schrijft en mij, hoe vaak ik zijn stukken ook speel, steeds verrast. Hij is een groots architect. Zijn muziek is melodieus en kleurrijk - met dank aan Cavaille-Coll - en hij is er een meester in om alle melodielijnen met elkaar te verbinden. Voor Franck moeten die orgels een snoepwinkel zijn geweest. Welke smaak je ook wilde, je hoefde maar aan een paar knoppen te trekken en daar was-ie!”

Frankrijk is vergeven van de Cavaillé-Coll orgels. Ook in Nederland staan er diverse. Het grootste Cavaillé-Coll orgel staat in de Parijse kerk van Saint-Sulpice. Dit nog vrijwel helemaal in originele staat verkerende instrument uit 1862 telt maar liefst honderdtwee registers en vijf klavieren. Het is genomineerd om opgenomen te worden op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Quote Vanwege zijn zachtaardi­ge karakter werd Franck door zijn leerlingen ‘de engelachti­ge meester’ genoemd

De man met de grote grijze bakkebaarden, vanwege zijn zachtaardige karakter door zijn leerlingen le maître angélique (de engelachtige meester) genoemd, overleed na een aanrijding door een paardentram. Hij liep inwendig letsel op, kwam de klap niet te boven en stierf een paar maanden na het ongeluk aan gevolgen van griep. Met achterlating van onder meer de vioolsonate in A, het pianokwintet in f, de Orgelsymfonie en de Variations Symphonique voor piano en orkest.

Ruud Huijbregts met orgelwerken van César Franck, Catharinakerk, Eindhoven. Zaterdag 19 februari, 15 uur.