Station Eindhoven uitgestorven; alleen enkele expats en buitenlandse reizigers laten zich nog verrassen

EINDHOVEN - Sartika uit Indonesië staat een beetje om zich heen te kijken op spoor 2. Ze had vanochtend haast en heeft haar openbaar-vervoersapp niet meer bekeken. En nu staat ze hier; in een uitgestorven station van Eindhoven.

Ze moet naar Helmond, naar haar werk, maar de trein rijdt niet. Zoals geen enkele trein op deze dinsdagochtend rijdt als gevolg van een staking van het NS-personeel. ,,Toen ik aankwam, dacht ik meteen: wat is hier aan de hand? Er is niemand", zegt Sartika, inmiddels met een lach. ,,Rijden de bussen wel? Dan ga ik snel uitzoeken hoe ik op die manier in Helmond kom.”

Sartika hoort bij het kleine groepje mensen dat zich op deze dinsdagochtend nog laat verrassen door de staking. Het zijn bijna allemaal expats, die de Nederlandse taal niet machtig zijn en daardoor niet via reguliere media zijn geïnformeerd. ,,Vanochtend heel vroeg strandde hier nog een buitenlands gezin dat op reis is", vertellen de medewerkers van de kiosk in de stationshal. Het duo achter de balie vermaakt zich met het lezen van de krant en het doen van de kruiswoordpuzzel. ,,Het zal wel rustig blijven vandaag...”

Vier uur over trip naar Utrecht

Jasper Scheffer komt even na 8 uur volbepakt - met grote rugzak en dito plastic zak - de stationshal in Eindhoven binnenwandelen. Hij is er eigenlijk tegen beter weten in, zegt hij. ,,Ik zag op de NS-app dat er toch nog wat treinen zouden rijden. Ik dacht met mijn eigenwijze hoofd: ik probeer het maar. Maar ik had dit dus wel verwacht. Ik loop nu door naar de bussen.”

Hij studeert in Eindhoven en gaat vandaag naar huis in Utrecht. Dat gaat wat langer duren dan normaal. ,,Ik ga er nu zo'n vier uur over doen, heb ik thuis al berekend. Vervelend, maar het is niet anders.”

Het is de vierde dag van de staking van het NS-personeel, die vorige week woensdag begon in Noord-Nederland. NS-personeel voert actie vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de spoorvervoerder en de vakbonden FNV, CNV en VVMC.

Woensdag wordt er in het zuiden van Nederland gestaakt en zal het dus opnieuw rustig zijn op de stations.

