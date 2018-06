Stienen naar Helmond Sport, dat houdt gemoederen bezig

HELMOND - De politiek in Helmond is verdeeld over het feit dat oud-wethouder Frans Stienen toetreedt tot het bestuur van Helmond Sport. ,,Je kunt je afvragen of dit wel zo verstandig is."

De SP in Helmond heeft de discussie aangezwengeld over de stap die oud-bestuurder Frans Stienen deze week heeft gemaakt. De 65-jarige Helmonder zwaaide na twaalf jaar af als wethouder en liet tijdens zijn afscheidsreceptie weten dat hij bestuurslid wordt van Helmond Sport. De SP schrijft in een opiniestuk dat Stienen zich daardoor in 'een donkergrijs gebied' begeeft (zie pagina 22, red.). ,,Als het juridisch geen probleem is, hoe zit het dan met het morele integriteitsbesef?", vragen de socialisten zich af.

Stef Stevens, van coalitiepartner D66, is 'ongelooflijk verbaasd' over de nieuwe werkzaamheden van Stienen. ,,Het gaat vooral om de beeldvorming. Wat straal je hier nou mee uit, richting burgers?", zegt Stevens. ,,Dat bestuurders van het ene, naar het andere baantje rollen. Dan gaat het er niet eens om of Frans Stienen integer is. Het is een rare situatie. Ik denk dat we het hier in de politiek over moeten hebben."

Opmerkelijke move

Stienen gaat zich namens Helmond Sport vooral bezighouden met de omvorming van sportpark De Braak tot sport- en beleefcampus, met daarin een nieuw stadion voor de profclub. Zoals hij dat de voorbije jaren deed als wethouder. ,,Frans is natuurlijk een zeer ervaren bestuurder, met ervaring in de sport en met een fantastisch netwerk", zegt Mohammed Chahim namens de PvdA. ,,Ik begrijp wel waarom Helmond Sport hem graag erbij wil hebben. Maar gezien zijn betrokkenheid bij sportcampus de Braak, lijkt mij enige afstand verstandiger. Het is op z’n minst een opmerkelijke move."

GroenLinks, de grootste partij van de stad, vertrouwt erop dat Stienen integer handelt. ,,Het is wat mij betreft niet de meest handige stap, maar ook niet op voorhand verkeerd", zegt fractievoorzitter Thomas Tuerlings. ,,Helmond Sport krijgt er met Stienen een ontzettend ervaren en gedreven bestuurslid bij, dat is in deze tijd ongetwijfeld een meerwaarde. Ik vertrouw erop dat Stienen genoeg ervaring heeft om zijn vrijwillige functie integer te vervullen."

