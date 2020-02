Stoere Eindhovense krullenbol brengt dansers hoofd op hol

EINDHOVEN/VELDHOVEN - Haar artiestennaam is Lockar. Die naam is niet willekeurig gekozen. Lockar, Zweeds voor krullen, tekent de presentatie van de 27-jarige Veerle Bazelmans. Haar blonde krullenbol is niet te missen bij de draaitafel, waar ze al vele jaren achter staat. Zaterdag draait de dj in haar eigen Eindhoven in een uitverkochte Effenaar.

Bazelmans, geboren en getogen in Veldhoven, omschrijft haar stijl als dansbaar, energiek en melodieus. Er komt ook regelmatig een plaat voorbij die zelfs haar ouders herkennen wanneer zij komen kijken.

Op haar 22ste besloot ze iets creatiefs te gaan doen. ,,Vrienden hebben mij leren draaien en al snel daarna stond ik met mijn eerste set op het Stratumseind", vertelt ze. In het dagelijkse leven is ze ook creatief, maar dan op een andere manier. Ze werkt in een fotostudio die gelieerd is aan een kledingwebsite. Een muziekgerelateerde studie heeft ze niet gevolgd. ,,Daar heb ik geen spijt van." Het draaien van platen begon als een hobby, maar wordt nu toch meer een serieuze bezigheid. ,,Ik steek al mijn vrije tijd erin en ben nu bezig met het produceren van eigen tracks." Inmiddels maakt ze al lange tijd deel uit van het Eindhovense collectief 'Herrie met Gerrie', dat tech-housefeesten organiseert. Lockar is vooral veel op feestjes in en rondom Eindhoven te horen. ,,Nu ik vaker met Herrie met Gerrie door het land reis, krijg ik wel meer bekendheid."

Festivals

Doordeweeks werkt ze in Utrecht, in het weekend staat ze achter de draaitafels. Soms wel drie keer per weekend. Werkweken van zeven dagen dus. Wish, 7th Sunday en We Are Electric zijn grote Brabantse festivals waar ze gestaan heeft. ,,Lekker in het zonnetje, festivals zijn het leukste om te doen."

Bazelmans heeft in Amsterdam gewoond, maar sinds twee jaar woont ze weer in het centrum van Eindhoven. ,,Eindhoven is een gemoedelijke, open stad. Het is niet zo massaal. Het kleine en knusse van de stad zie je terug in de feesten. Hier is het 'ons kent ons'", aldus de dj. Komend weekend vindt in de Effenaar Nachtcollege plaats, een feest waar vooral veel studenten op afkomen. Als enige vrouw staat ze die avond achter de draaitafels. En dat is vaker zo, de dj-wereld wordt nu eenmaal gedomineerd door mannen.

Bewijsdrang omdat ze vrouw is, heeft ze zeker niet. ,,Ik wil geboekt worden omdat ik goed kan draaien, niet omdat ik vrouw ben." Ze krijgt louter positieve reacties. ,,Ik hoor vaak dat mensen het stoer vinden als een chick draait. Natuurlijk zijn er vooroordelen, maar daardoor is het des te leuker om het tegendeel te bewijzen", vindt ze.