Streetjump Veldhoven open: 'Zoveel trampolines om uit te kiezen’

Ad Adriaans

Veldhoven

Uitbundig hollen de meiden van de ene naar de andere zone in het springparadijs. Eske's ouders Janneke en Mark Daamen genieten intussen van een kopje koffie op het centraal in de hal gelegen terras. ,,Eske wilde graag naar een springpark. Op Facebook zagen we dat Streetjump Veldhoven net open is. Dat kwam goed uit", zegt Janneke. Af en toe komen de dames met rode wangen een slokje ranja nemen om dan weer snel verder te jumpen. Janneke: ,,Ik hoor van de dames dat het hier leuker is dan ergens anders. Ik denk dat we ze dadelijk op kunnen vegen.”

Het is het zevende Streetjump park dat sinds augustus 2018 de deuren opent. Het begon allemaal in Haarlem. Nummer acht opent volgende week in Mierlo en daarna volgt Oss. ,,Met Oss erbij begint Nederland al aardig vol te raken. Daarom richten we de focus ook op het buitenland", zegt Jeroen Delmée. De Knegselnaar is samen met Edwin Groot eigenaar van deze en nog een andere vestiging. Met een derde compagnon bouwen ze middels de franchiseformule het aantal parken gestaag uit.

Metamorfose

De voormalige tennishal aan de Heerseweg 49 heeft een complete metamorfose ondergaan. Het houtwerk aan de zijkanten en plafond is zwart gespoten. Ledverlichting en muziek bepalen mede de sfeer. Omdat er geen daglicht binnenvalt, is het lekker koel in de hal waarvan 1250 vierkante meter is voorzien van trampolines met uiteenlopende obstakels.

Quote Ik wil hier heel graag nog een keer terug Eske Daamen, Bezoekster (9 jaar)

Eske en haar vriendinnen maken inmiddels al volop salto's als ze van trampoline naar trampoline springen. Dat maakt dorstig. ,,Er zijn zoveel trampolines om uit te kiezen", klinkt het enthousiast voordat de groep naar de carrousel vliegt waarbij over een ronddraaiende zachte paal kan worden gesprongen.

Volledig scherm Street jump veldhoven

Het trampolinepark met negen verschillende zones is gekeurd door de Aangewezen Keuringsinstelling (AKI) die onder de NVWA valt. Toezichthouders in het park voeren dagelijks een visuele inspectie uit. Delmée: ,,Ze inspecteren onder meer de onderkant van de trampolines op loszittende veren." Het park is zeven dagen per week open. Er zijn aparte dagdelen voor de leeftijd van twee tot en met zes jaar. Verschillende arrangementen zijn mogelijk, ook samen met het nabijgelegen Speellandschap De Heiberg en Strand365. In de loungebar kan van een hapje en drankje worden genoten. Delmée speelt met de gedachte om in de toekomst dj-talenten een podium te bieden in Streetjump Veldhoven.