Strijd verhardt in zaak Tielemans

UPDATE Flinke onweersbuien boven Brabant, duel Jong PSV definitief gestaakt

0:46 EINDHOVEN - Het barstte dinsdagavond flink los boven Brabant. Het onweerde en op sommige plekken viel in korte tijd veel regen. Dat merkten ze onder andere bij het duel van Jong PSV tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd is een aantal keer stilgelegd en werd rond 22.40 uur definitief gestaakt. Het KNMI had code geel afgegeven.