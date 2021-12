Suzanne Voets schreef ‘De Toverantaarn’: plezierig en vasthoudend

De schrijfster is slechts 20 jaar, won met deze verhalenbundel de scriptieprijs 2020 en afgelopen november was ze ook winnares van Het Groot dictee der Nederlandse taal. Duidelijk mag zijn; Voets houdt van taal, en dan vooral van vroeg negentiende-eeuws taalgebruik. Prachtige woorden, ouderwets taalgebruik en een ‘zorgvuldige manier van schrijven.’

Gewone mensen

Ze werd geïnspireerd door de humoristische verhalenbundel Camera Obscura uit 1839 van Nicolaas Beets. Hij beschreef hierin gewone mensen, vanuit een geamuseerd-afstandelijke visie op de maatschappij. Voets schreef eveneens een vrolijk boek, waarbij ze haar best deed om al deze elementen terug te laten komen. En dat is gelukt.

Quote De mensen in haar verhalen komen tot leven in rake typeringen

Ook Voets schrijft met humor, en blijkt daarnaast een geboren observator van menselijk gedrag. Een fijne combinatie. De mensen in haar verhalen komen tot leven in rake typeringen. Zo heeft de aanstaande schoonzus in het verhaal Restaurant de gewoonte om - nog voor het aanschuiven van haar stoel - te kijken waar de menukaart zich bevindt. En als de familie net aan tafel zit, zegt ze, haar rok glad strijkend, ‘Wat is het donker hier.’ Daar is de rest van het gezelschap het mee eens, maar toch, het heeft iets onaardigs en het zet de toon. Het is de aanloop naar verdere onaangenaamheden. Natuurlijk helpt het dat Voets de tijd neemt om haar personages te introduceren, en de omgeving waar ze zich in bevinden.

Eigentijds kostuumdrama

In het verhaal De familie Harbrinck reizen we met de jonge hoofdpersoon door de ijzige kou naar haar familie voor het kerstfeest. ‘In de voorkamer vond men de heren, die ik later zal introduceren. Alle aanwezige dames waren onderwijl druk bezig elkander te verslaan bij het sjoelen, en uw schrijfster – en ik wil niet eerzuchtig zijn, maar voel het als mijn plicht zo nauwkeurig mogelijk de feiten te benoemen en beschrijven die op die avond aanwezig waren – leek te gaan winnen.’ Een heerlijk ‘kerstig’ verhaal dat zich door alle details van het huis, de personages en de gesprekken als een eigentijds kostuumdrama aan de lezer opdringt.

In het verhaal De cartograaf reist een dergelijke wetenschapper naar IJsland waar hij het land eerst in zich wil opnemen voordat hij het in kaart brengt. Maar het landschap overweldigde hem: ‘Hij was de zonderlinge indringer in een lavaland dat zich elk moment tot een grijpende, asgrijze, mossige hand zou kunnen vormen – en hij zou machteloos zijn. Hij had het landschap nodig, maar het landschap hem niet.’ Een prachtig beeldend verhaal dat de cartograaf genadeloos in beeld brengt, onder de lens van de toverlantaarn van Voets.

Heerlijk boek

Waar de verhalen zich afspelen is niet altijd duidelijk, net zomin als de tijd waarin de personages leven. Dat is ook niet nodig. Voets schreef een heerlijk boek dat het plezier en tegelijkertijd de vasthoudendheid spiegelt waarmee de schrijfster schreef. Van de lezer wordt vooral concentratie en tijd gevraagd. Een prima boek voor de feestdagen dus. Het is nu wachten op een vervolg.

Suzanne Voets, De Toverlantaarn, Uitgeverij de Arbeiderspers, Amsterdam.

Volledig scherm Suzanne Voets, thuis in Nuenen. © Sem Wijnhoven/DCI Media