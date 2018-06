Sylvia Hoeks flaneert tussen de sterren op Sardinië en Maarten van der Weijden ziet af in het water

Zwemkampioen Maarten van der Weijden telt af naar de Elfstedenzwemtocht in augustus

Olympisch kampioen Maarten van der Weijden bereidt zich voor op de Elfstedentocht. Niet op het water, maar erin, want in augustus 2018 zwemt hij langs de elf Friese steden die we kennen van de tocht der tochten. Bijna 200 kilometer. Ja, je hoort het goed: 200. Meezwemmen? Graag zelfs, want op die manier wil Van de Weijden geld ophalen voor het bestrijden van kanker. Gelukkig kun je kiezen voor wat bescheidener afstanden: 500 meter of 2 kilometer.

Sylvia Hoeks rubs shoulders

Sylvia Hoeks staat beeldig te wezen op het Filming Italy Sardegna Festival in Sardinië. Ze is daar druk met het rubben van haar shoulders met die van the rich and famous, zoals Marissa Tomei, Josh Hartnett en Ella Purnell, zo laat ze weten op Instagram. De uit Maarheze afkomstige actrice heeft onlangs weer een mooie rol in de wacht heeft gesleept in The Girl in the Spider’s Web, het vervolg op The Girl with the Dragon Tattoo. Eerder was ze ook te zien in Blade Runner 2049. Je zou verwachten dat ze daardoor toch wel een beetje vrolijker kijkt.