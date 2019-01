Tanja Jess heeft last van hormonen en Lonneke Nooteboom zit in de sneeuw

Video Vrouw (18) uit Gemert ‘in zorgwekken­de toestand’ in ziekenhuis na steekpar­tij in Helmond

14:21 HELMOND - De vrouw die zondagochtend werd neergestoken in een woning aan de Kromme Haagdijk in Helmond ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Dat laat de politie maandag weten.