The Gate laat tech startups groeien tijdens LEVEL UP

THe Gate verwelkomt op 22 september tech startups, bedrijven, investeerders en organisaties die startups helpen groeien om deel te nemen aan LEVEL UP. The Gate is het startloket voor tech startups in de regio. Directeur Jeroen van Woerden legt uit: “Er wordt in deze regio aan zoveel technologische innovaties gewerkt. Maar daaruit een solide onderneming maken is een uitdaging. Door jonge ondernemers en partijen die startups helpen bij elkaar te brengen, verhogen we de kans dat startups succesvol en duurzaam groeien.”

Gratis advies voor startende ondernemers

Bij The Gate geven startup coaches van TU Eindhoven en Brainport Development onafhankelijk en gratis advies aan startende ondernemers. “Hier zien we dat startups vaak tegen dezelfde uitdagingen aan lopen: Hoe breng ik een product op de markt? Hoe kom ik aan financiering? Wat is de beste teamopstelling? En in een latere fase: Hoe maak ik de stap naar de internationale markt”, vertelt van Woerden.

Activiteiten tijdens het evenement

Het startup event is een dag vol inspirerende presentaties en interactieve workshops over financiering, het aantrekken van talent, groei-uitdagingen en internationalisering. Johan Feenstra, CEO van SMART Photonics, deelt zijn jarenlange ervaring in de wereld van startups. Daarnaast vindt er een paneldiscussie plaats over de keuze van startups om voor impact of winstmaximalisatie te gaan. Ook de omgekeerde Dragons’ Den waarbij investeerders pitchen voor startups is een publiekstrekker. Het zeer actuele thema over het aantrekken van medewerkers in deze ‘war on talent’ komt uiteraard aan bod. Daarnaast zijn er ook veel netwerkmogelijkheden. Het event wordt afgesloten met de Gerard & Anton Awards, de jaarlijkse award-uitreiking voor succesvolle tech startups in de Brainportregio.