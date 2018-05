The Seafood Shop spant kort geding aan tegen gemeente Amsterdam

HELMOND - Half Nederland is in rep en roer, nu Fons de Visscher uit Helmond, zijn viswinkel in de hoofstad moet sluiten. De horeca-ondernemer spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam.

Ondernemer Fons de Visscher maakt een gang naar de rechter om zo af te dwingen dat zijn viswinkel in Amsterdam niet hoeft te sluiten. ,,Ik las die brief van de gemeente en dacht: ho, eens even. Dit laten we niet zomaar gebeuren", vertelt de Helmonder. ,,Dit is te belachelijk voor woorden. We kunnen niet anders dan een kort geding aanspannen, op 5 juni moeten we al dicht."

De gemeente Amsterdam is van mening dat The Seafood Shop, aan de Leidsestraat, een te toeristisch karakter heeft. Vorig jaar werd er in Amsterdam besloten dat nieuwe zaken een toegevoegde waarde voor de binnenstad moeten zijn. Dat betekent onder meer: geen junkfood, geen ketens. En bovendien kreeg de detailhandel te maken met strengere regels. De Visscher: ,,Ze doen net alsof we een snackbar zijn. Maar we verkopen verse vis."

Vertrutting

De voorgenomen sluiting van The Seafood Shop is inmiddels landelijk nieuws. Veel media pikten het gemeentelijk besluit op. En op de sociale kanalen krijgt de gemeente Amsterdam ervan langs. Vooral op Twitter wordt 'de vertrutting' in de hoofdstad gehekeld. Ook prominenten en lokale politici mengen zich in de discussie.

De viswinkel is bovendien bijzonder populair onder de inwoners van de stad. Duizenden mensen lieten al hun postcode achter op de facebookpagina van het bedrijf, om zo te verduidelijken dat het juist Amsterdammers zijn die de zaak bezoeken. Het bericht werd al talloze keren gedeeld. ,,Dat sterkt ons, zeker weten", laat De Visscher weten. ,,Het kan onze zaak in ieder geval ook geen kwaad. Al is het maar om aan te tonen dat we het niet voor de toeristen doen."

Kibbeling

De Visscher huurde het pand afgelopen zomer en kreeg in oktober te horen dat hij geen eten mocht serveren in zijn winkel. ,,Natuurlijk verkopen we ook broodjes haring en bakken we kibbeling", zegt De Visscher, die vorig jaar november zijn deuren opende. ,,Op deze locatie redden we het niet om alleen een paar kilo kabeljauw te gaan verkopen."