Tien jaar samenwerking in de lucht

Verbijs­terd over slopen kunst in stadhuis Eindhoven

24 september EINDHOVEN - Lida Calis en Ed Verstappen zijn twee van de 22 Eindhovense burgers die 19 jaar geleden hun handtekening beschikbaar stelden voor een kunstwerk van Matty Christensen in het stadhuis. ,,Wij stonden symbool voor alle Eindhovenaren in de stad. En dat symbool is nu gesloopt en weggegooid.”