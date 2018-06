Tijgerslips en handboeien op Foutdoor Festival in Helmond

HELMOND - Als er een vergunning wordt verleend, wordt in augustus de eerste editie van het Foutdoor Festival gehouden bij recreatieplas Berkendonk in Helmond.

De organisatie noemt het bij voorbaat al het meest aso-festival van Nederland. De mensen die het Foutdoor Festival willen bezoeken, worden in ieder geval geacht zich te verkleden. Het moet straks een bont feestje worden, aan recreatieplas Berkendonk in Helmond . ,,We gaan voor 100 procent chateau migraine en gaan net zo lang door totdat je niet meer ken lopen", schrijft het team achter het Foutdoor Festival op de eigen Facebookpagina. Op zaterdag 25 augustus staat het 'gezellig-asociale' evenement gepland.

In Eindhoven werd er onlangs ook al een 'fout feestje' georganiseerd. De Kamping Kitsch Club, het grootste verkleedfestival van België, streek er toen neer. Er kwam toen zo'n 2.500 man af op optredens van Rapper Sjors, Wolter Kroes en dj Jean. In 2019 is een volgende editie gepland.

Bezoekerscapaciteit

Helmond krijgt nu zijn eigen Foutdoor Festival. Het is nog onduidelijk wat de prijs van een kaartje is, wie er precies komen optreden en wat de bezoekerscapaciteit van het festival is. Hoogstwaarschijnlijk hangen die onzekerheden samen met de nog niet afgeronde vergunningprocedure.