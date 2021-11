Toenemende verwarring doeltreffend verbeeld in Hersenstreken

We zijn in het atelier van schilder William Utermohlen (1933-2007), zelf aanwezig in een witte stofjas, afwezig hangend in zijn stoel of sjouwend met een van zijn schilderijen. Het enige moment waarop hij opveert is als de aria Flösst, mein Heiland uit het Weihnachtsoratorium van Bach klinkt; de muziek haalt hem voor even uit zijn demente lethargie.

Intieme voorstelling

Het is waar de voorstelling om draait, om dementie en muziek, beter gezegd om het effect van muziek op Alzheimer. Aan het woord is neuroloog Philip Scheltens. Hij is zichzelf in de setting van het atelier en vertelt over Utermohlen, gespeeld door zanger Marc Pantus. Over diens beroemde zelfportretten gemaakt na de diagnose en over de ziekte die de geest langzaam doet oplossen.

‘Hersenstreken’ is een intieme voorstelling waarin de toenemende verwarring doeltreffend wordt verbeeld. De steeds minder samenhangende portretten van Utermohlen zijn op een akelige manier mooi. Ze zijn confronterend, een op de vijf mensen krijgt immers Alzheimer, elke vijfde persoon in de rij waarin je zit.

De muziek van Pandolfi, C.P.E Bach, Ligeti en Eccles door vier musici van de NBV zet op het verkeerde been, doorbreekt wat je denkt te moeten horen en maakt onzeker. Wat doen we eraan? Weinig. Samen zingen, Jesus bleibet meine Freude, BWV147.