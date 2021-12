Ton Smits in het ED: ‘Meisjes in New York niet veel knapper dan in Eindhoven’

De in Veghel geboren Eindhovenaar tekende zo’n beetje zijn hele leven en werd groot toen hij in de jaren zestig en zeventig voor fameuze Amerikaanse bladen als The New Yorker, Look en Esquire ging werken, wat hem naar verluidt zo’n 300 dollar per prent opleverde. Heel anders dan in Nederland, zoals hijzelf schreef: ,,Hoe komt het dat mijn cartoons meer aftrek vinden in Amerika dan hier? Dat komt doordat ik ze hier niet eens aanbiedt. De prijzen die hier betaald worden zijn VEEL te laag en van mijn vak kun je in Nederland niet leven. Tenminste niet de hele dag.”

Nachtelijke wandeling

De Eindhovense designer Florian de Visser heeft op verzoek van het Ton Smits Huis een project gerealiseerd indachtig het werk van de cartoonist. Dat project bestaat uit een wandeling van het museum naar het centrum van Eindhoven, ruwweg de wandeling die Smits elke avond en nacht maakte. Op bepaalde punten heeft De Visser flink uitvergrote tekeningen in het straatbeeld geplaatst.

Volledig scherm Een van de kattebelletjes die Ton Smits elke nacht schreef aan zijn moeder.

De designer heeft flink in het rijke archief van het Ton Smits Huis gegrasduind en is de Eindhovense cartoonist steeds meer gaan waarderen. ,,Uiteraard heb ik veel cartoons bekeken, maar ook de schilderijen, de brieven tot en met de kleine briefjes die hij elke nacht schreef aan zijn moeder (die bij hem inwoonde, red.) aan toe.”

,,In die briefjes zie je de ontwikkeling van Smits, dat is heel mooi om te zien. In de eerste jaren stuurt hij hele pakketten tekeningen naar Amerika in de hoop dat hij daar doorbreekt. In die kattebelletjes aan ‘Moekie’ schrijft hij over wat hij die nacht weer getekend heeft, maar gaat het ook over de balkenbrij die hij maar had opgegeten ‘anders wordt ie toch maar zuur’.” En rept hij verder over de ‘drie luchtjes die ik vannacht heb geschept’. En of ze alsjeblieft sinaasappelen wilt kopen.”

Vriendelijke lobbessen

Hij maakte in die jaren zestig een reis van zes weken naar New York en schrijft daarover in het Eindhovens Dagblad. Smits verbaast zich in die artikelen onder meer over deuren die vanzelf open en dicht gaan, de enorme wolkenkrabbers die hij treffend ‘vriendelijke lobbessen’ noemt, maakt in een toiletruimte van een restaurant de eerste elektrische handdroger mee en stelt dat de meisjes in New York beslist niet veel knapper zijn dan die in Eindhoven. En schrijft ook dat Eindhoven erg Amerikaans is: ,,Je voelt de stad leven en mensen die Eindhoven kennen, zullen begrijpen wat ik bedoel. In Eindhoven is veel ‘Amerikaans’ en de Philipsfabrieken zijn op hun wijze even ‘poëtisch’ als de hoogste wolkenkrabbers hier. (...) Zoals in Eindhoven is hier niets ingeslapen of indolent.”

Volledig scherm Cartoon van Ton Smits.

Vitrines met kranten

Waar nu Woonbedrijf is gevestigd, op de hoek van de Wal en de Grote Berg, was vroeger het Eindhovens Dagblad te vinden, ook in de tijd dat Smits zijn verhalen schrijft voor het ED. Naast de entree waren aan beide straten, grote vitrines te vinden waarin elke ochtend de verse kranten werden opgehangen, zodat passanten die konden lezen. Op precies die plekken zijn nu - achter de gevel van Woonbedrijf - installaties gemaakt met delen uit de verhalen die Smits heeft geschreven, citaten uit brieven, naast meer algemene informatie over de cartoonist. Ook is er een schildersezel te zien, gemaakt door studenten van Sint Lucas en is geënt op de schildersezels zoals Ton Smits ze altijd tekende.

De Ton Smits-wandeling kun je eigenstandig lopen en toelichtingen kun je scannen via de qr-code op de uitvergrote cartoons die De Visser vanaf het Ton Smits Huis tot in het centrum heeft geplaatst. Groepswandelingen - met Florian de Visser - lopen via Eindhoven247: groepen@eindhoven247.nl. Voor meer info: tonsmitshuis.nl.

Volledig scherm Werk van Ton Smits bij Woonbedrijf.