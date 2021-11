Topstukken van onder anderen Rubens, Picasso en Mondriaan krijgen plek in Noordbrabants Museum: ‘Collectie die in Nederland zijn gelijke niet kent’

Lustrum­voor­stel­ling ‘Piet Gezocht!’ door Bestse stichting

BEST - Voor de vijfde keer op rij gaat Stichting Sinterbest de kinderen in Best laten genieten van een sinterklaasshow. Op dit moment wordt er nog druk gerepeteerd op een geheime locatie. Op 21 november is de première van deze jubileumvoorstelling in ’t Tejaterke.

15:00