Twee politieke zwaargewichten moeten crisis is Brabant bezweren

De inventarisatie moet een overzicht bieden van de ideeën die de partijen hebben over de toekomstige samenwerking in Provinciale Staten en met Gedeputeerde Staten. De twee rapporteurs spreken eenmalig met alle twaalf fractievoorzitters. Ze brengen eind januari verslag uit.

In november dienden de twee CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma hun ontslag in nadat hun partij zich in de discussie over de stikstofaanpak keerde tegen het coalitiebeleid. In december stapte de partij ook uit de coalitie.