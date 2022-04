Twee schilderkameraden in het Bergeijkse veld

Meer dan tien jaar lang schilderde de kunstenaarsvrienden Kees Bol en Frits Wichard in en rondom Bergeijk. Daar is nu een expo over gemaakt.

Min of meer even oud, vonden de twee elkaar rond 1950; ze leerden elkaar kennen terwijl ze schildersspullen kochten, bij Sint Lucas in de Willemstraat, dé winkel in deze regio als het gaat om verf en penselen. Sindsdien trokken ze er elke week op uit: om te schilderen, in en rondom Bergeijk bij voorkeur. Frits Wichard (1907-1976) en Kees Bol (1916-2009), de eerste textielontwerper bij De Ploeg in Bergeijk, de ander voltijd kunstenaar nadat hij eerder voorcalculator was bij Philips. maar waar zijn chef al rap ontdekte dat zijn medewerker veel meer aanleg had voor het kunstenaarschap.

Te streng

De Amsterdammer Wichard was administratief medewerker en volgde in deeltijd een cursus schilderen aan de Quellinusschool, de voorloper van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs. Maar die studie vond hij te streng; hij wilde liever eigenstandig schilderen, bij voorkeur landschappen.

Rond 1930 leerde hij de coöperatie De Ploeg in Bergeijk kennen en werd er uiteindelijk ontwerper. Zijn ontwerpen blinken uit door hun eenvoud en elegantie: hij paart in zijn stoffen goede kleurencombinaties aan een fijn lijnenspel. Maar Wichard ziet dat ontwerpen toch vooral als een noodzakelijk kwaad; om brood op de plank te krijgen. Naar verluidt vindt hij het zelfs een belediging om textielontwerper te worden genoemd. Hij voelt zich kunstenaar en wil als zodanig aangesproken worden.

Minder goed

Jammer dat hij dat zo voelde, want hoe goed hij ook was als vormgever, als kunstenaar komt hij juist minder goed uit de verf. Waar hij in stofontwerpen opvallend genoeg wél veelvuldig excelleert, lukt hem dat in verf en ook in potlood veel minder goed. Zeker als je - zoals nu in Bergeijk te zien - zijn werk ziet naast dat van zijn kameraad en leermeester Bol. Het is allemaal behoorlijk simpel zoals Wichard tekent, of zijn doeken opbouwt en het is ook behoorlijk monochroom zoals hij schildert. Nergens wordt het spannend, nergens dringt zich iets op; het is allemaal behoorlijk vlakjes, soms ogen zijn schilderijen gewoonweg saai.

Quote Nu moet wel gezegd: Kees Bol was in zijn tijd een van de betere coloristen van Nederland

Op de expositie in het Cultuurhuis hangen tegenover elkaar twee doeken met min of meer hetzelfde thema: Van Bol hangt er de pastorie van Westerhoven en van Wichard de achterkant van het huis van de dominee aan de Beukenhof. En waar het doek van Bol buitelt en spreekt en uitdaagt, krijg je bij het werk van de ander (onbedoeld) het gevoel: wanneer is de brave man overleden…?

Le Nabis

Nu moet wel gezegd: Kees Bol was in zijn tijd een van de betere coloristen van Nederland. Ik heb het eerder geschreven, zijn werk doet heel sterk denken aan dat van de Franse kunstenaarsgroep Le Nabis, schilders als Bonnard en Vuillard komen bij mij op en dat mag worden beschouwd als een groot compliment.

Het is bij Bol alles kleur wat de klok slaatl, kleuren ook die zich helemaal niets aantrekken van wat hij in het veld heeft aangetroffen. Een wandelpaadje kan heel goed paarsig-rood zijn, de lucht heeft nogal eens fel-roze delen en een diep-rode boom: de in Oegstgeest geboren Bol draaide er zijn hand niet voor om. En, belangrijker: hij wist die soms wonderlijke kleuren altijd tot een samenhangend geheel te boetseren.

Dat heeft alles met talent en met lef van doen. Waar Wichard beide een beetje miste, bulkte Bol ervan. En dat is te zien.

‘Frits & Kees, schildersvrienden uit de jaren ‘50’; Kees Bol en Frits Wichard. Cultuurhuis Bergeijk, Domineestraat 8A, Bergeijk. Open: don t/m zon van 13-17 uur. Tot 30 mei.

Deel van de expo in het Cultuurhuis in Bergeijk met werk van Kees Bol en Frits Wichard. © DCI Media