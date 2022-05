Uitmuntende kitsch van Job Smeets in Museum Weert

In de stad waar hij is geboren en opgroeide en waar hij op 18-jarige gillend uit wegrende, Weert dus, daar is nu in het vernieuwde Museum W een duizelingwekkende expo van hem te zien: Studio Job, oftewel Job Smeets.

Museum W is hét museum van de stad en is de voorbije tijd met veel respect gerestaureerd. En tegelijkertijd van een heerlijk eigenwijze gouden gevel voorzien. De warme kleur en de openingen met panelen in de gevels, doen denken aan een reliekschrijn en dat past wonderwel bij het museum. Maar ook bij Job Smeets (1969) de aan de Design Academy Eindhoven afgestudeerde vormgever die graag gouden elementen gebruikt in zijn objecten.

Tekenen aan keukentafel

Hij is er een van Weert. En is dus als vanzelf doordesemd met carnaval, schuttersverenigingen, processies, maar ook met edelsmid Eloy Werz, een bekende edelsmid waar Jobje Smeets vaak aan de keukentafel zat te tekenen. En godzijdank was er ook de muziek van David Bowie: grote held van de tiener Smeets.

Quote Als je met een big bang de heropening van het museum wilt vieren dan ben je bij Smeets aan het goede adres

De studie aan DAE was een verademing. Daar kon hij eindelijk zijn teken- en ontwerptalent kwijt. Hij kreeg er prompt de René Smeets Prijs voor. Bovendien leerde hij er zijn vriendin Nynke Tynagel kennen. Studio Job was - in 1998 - een logisch vervolg, met vestigingen in Antwerpen, Amsterdam en Milaan en ook nog een atelier in Tilburg; met in totaal meer dan twintig medewerkers. Tynagel en Smeets zijn inmiddels geen koppel meer en werken sinds twee jaar ook niet meer samen; Tynagel is een eigen grafisch ontwerpbureau begonnen.

Volledig scherm 'Mao', 2015. © Studio Job

Overdonderend

Volstrekt logisch dat het team van het hernieuwde Museum W juist Studio Job als eerste exposant koos. Want als je met een big bang die heropening wilt vieren dan ben je bij Smeets precies aan het goede adres. Wie nu het museum binnenstapt en vervolgens de eerste van de vier Studio Job-ruimtes betreedt, doet vanzelf een stapje terug: zo overdonderend is de presentatie ‘Forever endeavour’.

Op de eerste plaats omdat het design- en kunstcollectief veel, heel veel objecten heeft geplaatst in de zalen. Het begint er al mee dat de wanden zijn behangen met tekeningen van Smeets. Hij is een goede tekenaar die bijna als een illustrator of cartoonist zijn hersenspinsels neerpent en dat levert steevast aantrekkelijke bladen op. En voor dat drukke ‘behang’ zijn er talloze ontwerpen van Job te zien, maar óók kunstwerken uit zijn privécollectie, naast objecten uit de verzameling van Museum W. En dan heeft elke zaal ook zijn eigen muziek, variërend van een carnavalsliedje tot en met een fraai nummer van Bowie.

Quote Dit is op en top Studio Job: de­sign-com­pleet-over-the-top: heerlijk

Volledig scherm The last supper Delftware Set uit 2009 van Studio Job. © Marten Aukes

En dan is het een kwestie van je laven; simpelweg genieten van de soms knotsgekke, maar o zo knap samengestelde objecten van Studio Job. Met als absoluut hoogtepunt, het vorig jaar in opdracht gemaakte ‘Love Boat’. Dat is een boot, maar zou net zo goed een haai kunnen zijn. Met op de plaats van het roer een opdraaisleutel, een uitgestoken tong, op de boeg een konijn met een gouden hoedje en verder een enorme regenboog, en een pijp waaruit vuur komt en armen die uit patrijspoorten steken, alsof ze moeten helpen met de voortgang. Dit is op en top Studio Job: uitmuntende, tot in de perfectie uitgevoerde kitsch of design-compleet-over-the-top: heerlijk.

Ziel en zaligheid

Maar, deze expo gaat dieper. Want Smeets geeft hier zijn ziel en zaligheid bloot. Want naast zijn eigen werk zijn er dus die werken van anderen, zoals tekeningen van Anton Pieck, zeer bewonderd door de designer. Ook een werk van Maurizio Cattelan, inmiddels een goede vriend. En er is het portret van René Smeets van Karel Appel, een spiegeltje van Piet Hein Eek, een zwarte pop van Viktor & Rolf, enzovoorts. En steeds communiceren die kunstwerken met de objecten van Smeets; geven commentaar op de actualiteit of vieren samen een gezellig feestje. Kortom: een heerlijke expo.

‘Forever endeavour’, Studio Job. Museum W, Meikoel 2, Weert. Open: di t/m zo van 11-17 uur. Van 3 mei tot 2 oktober.