United Cowboys uit Eindhoven schudden de boel lekker op in nieuwe uitvoering

Veel beeldende kunst in de nieuwe voorstelling die dans- en performancegezelschap United Cowboys uit Eindhoven donderdag en vrijdag presenteert in Parktheater Eindhoven.

Pauline Roelandts, die samen met Maarten van der Put de leiding vormt van United Cowboys: ,,Wat we gaan zien en horen in ‘Reshuffle the deck’? Tja, we gaan de kaarten opnieuw schudden, de dingen anders bekijken, nieuwe mensen erbij betrekken - de vierde ‘lichting’ inmiddels. Na die bijzondere periode de voorbije twee jaar gaat de wereld nu weer open en dat is tegelijkertijd heerlijk én verwarrend. Aan de andere kant is verwarring ook weer inspirerend. Zoeken naar een nieuwe helderheid. De coronatijd was voor mij een periode van contemplatie, die nu weer mooie, nieuwe dingen kan opleveren.”

Cowboys-school

Van der Put: ,,Het was heel mooi om te zien dat toen we in Mallorca een workshop moesten geven over hoe United Cowboys eigenlijk werkt, dat die werd overgenomen door drie Cowboys, en dat kwam helemaal uit henzelf. Dat was zó mooi om te ervaren, ontroerend ook. Omdat daarmee duidelijk werd dat er soort van United Cowboys-school is ontstaan en dat het helemaal niet klopt dat wij per se bij die voorbereidingen aanwezig moeten zijn. Dat is misschien nog wel het grootste leerpunt geweest de voorbije periode.”

De beeldende kunst speelt in de uitvoeringen een steeds belangrijkere rol. ,,Dat wilden we altijd al en deden we ook, maar het wordt steeds meer en beter. Nu bijvoorbeeld met de kunstwerken van Wessel Verrijt, die onderdeel uitmaken van de performances. Zijn ‘totems’ zijn nadrukkelijk geen decorstukken, maar autonome elementen in de uitvoering.”

Tweelingen

Elke kunstenaar heeft een eigen ‘beeld’, dat altijd terugkomt. Wat is dat bij jullie? Van der Put: ,,Ik ben erg geïnteresseerd in dat de mens zichzelf ontmoet. Daarom vind ik tweelingen ook zo boeiend. Maar ook narcisme, in de positieve en negatieve betekenis. Omdat ik dat zo mooi vind én er een hekel aan hebt. Die tegenstelling komt altijd terug in mijn werk.”

Roelandts noemt zichzelf een anti-choreograaf: ,,Dat is mijn kenmerk. Tégen alle tellingen die je gewoonlijk doet als danser, ik roep nogal eens tijdens repetities: ‘Niet als een danser dansen hè!’ Ik haat ook dat vloeiende, waarmee dansbewegingen steevast worden afgerond. Bweh, vre-se-lijk! Die harmonie, die wordt in mijn beeldtaal altijd doorbroken.”

Over harmonie gesproken: ,,We zijn steeds meer één kunstenaar geworden. We weten vaak ook niet waar een idee vandaan is gekomen; dat gaat organisch. Het is echt één entiteit geworden, mooi hè?.”

Een rode draad door de nieuwe voorstelling is een video van negen minuten, waarin vanuit een groep dansers steeds een danser naar voren komt, heel soepeltjes en organisch: ,,Zo komt steeds iemand anders vooraan te staan. Dit gaat over generositeit en om de wil om voorop te gaan. En op deze manier komen we met z’n allen naar voren.”

Meer gewild

Roelandts en Van der Put zijn blij verrast met de zeer positieve reacties die het gezelschap de laatste tijd ontvangen: ,,Onze manier van werken wordt steeds meer geaccepteerd, sterker: is steeds meer gewild. Dat zien we aan het werk dat we krijgen. Vroeger moesten we zelf de boer op, nu komen de mensen steeds vaker naar ons toe met de vraag of zij zich bij ons kunnen aansluiten, of wij bij hen komen spelen… Men onderkent steeds meer de kwaliteit van wat wij doen. Ja, dat geeft inderdaad een heel goed gevoel maar het levert ook een zekere mate van rust op. Ofschoon we het razend druk hebben.”

‘Reshuffle the deck’, United Cowboys, Parktheater Eindhoven, 16 en 17 juni, 20 uur.

Volledig scherm Beeld uit de vorostelling 'Reshuffle the deck' van United Cowboys. © Maarten van der Put