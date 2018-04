Van Trumpiaanse woonvilla tot woonboerderij: de tien duurste huizen in Eindhoven en omgeving

Op zoek naar niet zomaar een huis? Check dan even deze lijst. De tien duurste huizen (volgens Funda) in Eindhoven en omgeving. Misschien zit er iets tussen. Voor meer informatie: zaterdag 7 april is er weer een Open Huizendag. Maar of deze huizen daar ook aan meedoen....

1. Aan de Patrijslaan in Best staat deze bijna Trumpiaanse woonvilla met binnenzwembad te koop voor 2.950.000 euro. Het perceel meet bijna 4.000 m2. Voor wie dat aan de krappe kant vindt: schuin aan de overkant ligt de golfbaan van Best.

Volledig scherm Patrijslaan 13 in Best ligt vlakbij de golfbaan. © Funda

2. Een villa uit 1951 die in 2008 flink is gerenoveerd. Aan de Bosweg in Waalre staat dit door architect Jan Rebel ontworpen landhuis, dat volgens de makelaar volop is voorzien van 'typische Jan Rebel details'. Voor 2.800.000 euro wisselt de veertien kamers tellende villa van eigenaar.

Volledig scherm Bosweg 11 in Waalre. © Funda

3. Een masterbedroom met open haard, walk-through closet en badkamer met eigen terras. De andere vier slaapkamers hebben ook allemaal een eigen badkamer, dus elkaar in de weg lopen 's ochtends is er niet meer bij. Het huis aan de Irenelaan in Waalre heeft ook een lift, dus stramme botten hoeven geen beletsel te zijn om in deze kapitale villa te kunnen blijven wonen. De prijs? 2.650.000 euro.

Volledig scherm Rust en ruimte aan een doodlopende straat aan de Irenelaan 28 in Waalre. © Funda

4. Een huis voor non-conformisten en vrije geesten, volgens de makelaar. Veel zwart en wit in deze villa aan Papenvoort 17 in Nuenen, die stamt uit 1885, maar die recent is gerenoveerd. Een monumentaal pand dat zes kamers telt, waarvan twee slaapkamers. En voor dat alles mag de vrije geest het non-conformistische bedrag van 2.500.000 euro op tafel leggen.

Volledig scherm Papenvoort 17 in Nuenen © Funda

5. Altijd gedroomd van eigen landgoed? Dan is het slechts een kwestie van 2.495.000 ophoesten voor De Zegge 6 in Heeze en het landgoed van bijna 7 hectare is van u. Met nog eens de mogelijkheid om er een paardenwei van 0,7 hectare bij te kopen. Toegegeven, het is misschien wat kaal zonder zwembad, maar daartegenover staan maar liefst twee gastenverblijven, een paardenstal en een stapmolen. En welke paardenliefhebber maalt er nou om een zwembad?

Volledig scherm Een ideaal landgoed voor een paardenliefhebben in Heeze. © Funda

6. Geen nostalgie, geen landgoed, maar een hypermoderne splitlevel villa, gelegen onder de rook van Eindhoven. De villa is gebouwd in 2010 en ligt aan Lijsterlaan 5 in Eindhoven en is voorzien van gastenverblijf, buitenzwembad en kinderspeeltuin. 2.495.000 euro vragen de eigenaren voor het landhuis dat op 1 hectare grond is gelegen.

Volledig scherm Hypermoderne villa met kinderspeeltuin in Lieshout. © Funda

7. Een villa met buitenzwembad en paardenverblijven op 5 hectare grond staat voor 2.490.000 euro te koop aan de Spechtlaan in Lieshout. Het huis heeft een kelder met biljartruimte, een fitnessruimte en een wijnkelder die maar liefst 900 flessen kan herbergen. En voor wie toch geen paarden wil houden: de stallen zijn om te bouwen naar kantoor-/praktijkruimte of mantelzorgwoning.

Volledig scherm Spechtlaan 6 in Lieshout. © Funda

8. Een landelijk landhuis in De Kempen voor 2.200.000 euro. Oogt authentiek, maar is pas gebouwd in 2000, van alle gemakken voorzien en gelegen op 1,3 hectare. Voor wie praktijk aan huis wil of wil gaan mantelzorgen, want de praktijkruimte is in een handomdraai te veranderen in een apart woonhuis.

Volledig scherm Hees 20 in Eersel © Funda

9. Met de villa op de Oirschotsedijk 24 in Eindhoven duiken we onder de twee miljoen: 1.990.000 euro is de vraagprijs. Die was overigens 2.100.000 euro, maar blijkbaar was die toch wat aan de hoge kant. Misschien omdat het geen zwembad heeft? Voor wie dat toch wil is er op het 5.492 m2 grote perceel vast wel een plekje te vinden voor de aanleg ervan.

Volledig scherm Oirschotsedijk 24 in Eindhoven © Funda

10. Aan de Koeveringsedijk in St. Oedenrode staat deze woonboerderij met zwembad, paardenstallen en gastenverblijf te koop voor 1.975.000 euro. Zo'n 6 hectare meet het landgoed, genaamd 't Rooike. Een groot deel is ingericht als natuurgebied en moet opengesteld worden voor publiek. Maar daar krijgt je wel wat voor terug in de vorm van fiscaal voordeel.