Vanstreek Festival op De Grote Beek: familiedag in het groen

Het was ongekend druk op het Vanstreek Festival zondag op Landgoed De Grote Beek. Was de vorige editie nog verregend, beter weer dan op deze mooie nazomerdag kan haast niet.

,,We boffen inderdaad met het weer", zegt Erwin Peltenburg van de organisatie. ,,Vandaag willen we het Landgoed op een leuke, gezellige manier zichtbaar maken met deze familiedag."

Tim (4) en Evi (2) zijn niet weg te slaan bij de knikkerbaan. Samen met opa en oma waren ze al om 11.00 uur op het terrein en hebben er nog geen genoeg van. Annie Hendriks: ,,Er is ook zoveel te doen, ze hebben al met de dieren geknuffeld, gekleid, en gespeeld met het water. Maar de knikkerbaan in elkaar zetten met het hout en plastic onderdelen is het leukst.”

,,Ieder jaar willen we duurzaamheid meer naar voren brengen", zegt Peltenburg. Dit jaar hebben we een nieuw project met kunststof. Op een leuke manier laten we aan de bezoekers zien dat je met plastic meer kan doen. Op Facebook hebben we kinderen opgeroepen om schoon plastic mee te nemen. Dat gaat in de versnipperaar, wordt gesmolten en dan in een vorm geperst om onderdelen voor de knikkerbaan te maken."

GGzE wil de integratie bevorderen van mensen met afstand tot de samenleving en laten zien dat het Landgoed openstaat voor het publiek. Zij doen dit met integratieprojecten en tijdens het festival op het terrein van De Tuin presenteren medewerkers en cliënten zich, zoals de Caffeine Dealers met hun eigen gebrande en gezette koffie, de pop-upstore met groente, honing en houtproducten die door cliënten worden verbouwd en gemaakt en vertellen mensen hun ervaringsverhalen.

