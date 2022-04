Veel Brabantse boerderijen in lijst stikstofvervuilers, grootste vervuiler in Someren

Nieuw hoofdkwar­tier voor 13 Lichte Brigade in Oirschot: 1 gebouw in plaats van 11

OIRSCHOT - In plaats van verspreid over elf gebouwen te werken, gaat de brigadestaf van 13 Lichte Brigade in Oirschot in een nieuw hoofdkwartier op het terrein van De Ruyter van Steveninckkazerne samen werken. Het nieuwe gebouw moet in 2027 klaar zijn.

13:16