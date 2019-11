Veel zieken om je heen? Geen paniek: griepepidemie is nog niet op komst

De meest recente griepcijfers lopen ongeveer gelijk op met die van vorig jaar in dezelfde periode. Of en wanneer we een epidemie kunnen verwachten? ,,Die komt meestal pas in de winter, zo rond december en januari.”

Tips

Het RIVM komt niet met nieuwe of opvallende tips om besmetting met het influenzavirus te voorkomen. ,,Hoesten, niezen, zakdoek kiezen", is het devies. Het liefst eentje van papier, die je na gebruik weggooit. ,,Verder zijn het de vanzelfsprekende adviezen", zegt Wychgel. ,,Niet in je handen niezen maar in een zakdoek of in je elleboog en simpelweg vaker dan normaal je handen wassen.”