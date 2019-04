Veertig jaar historie opruimen in slepend dossier Eurocircuit in Valkenswaard

Hema komt met vegan rookworst

11:15 Hema zet de komende jaren vol in op duurzaamheid en wil onder meer vegan varianten maken van al zijn bekende producten, zoals de iconische rookworst van het bedrijf. Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de aangepaste strategie van het bedrijf onder de nieuwe eigenaar, zegt topman Tjeerd Jegen.