Vele dodelijke ongevallen sinds 1 april 'bizar' en 'hele botte pech'

,,Dat zijn er echt heel erg veel en het is logisch om een verband te zoeken. Je denkt dat elf dodelijke ongevallen teveel is om toeval te zijn. Maar er is geen lijn tussen de ongevallen te trekken", aldus Tertoolen. ,,Dat maakt het alleen nog maar frustrerender. Noord-Brabant doet zo zijn best om verkeersveiliger te worden. En nu dit."



De periode van het jaar - april - is niet bijzonder gevaarlijk, weet Tertoolen. ,,Bij sommige periodes in het jaar kun je wel redenen bedenken voor een hoger aantal ongelukken. Bijvoorbeeld wanneer het weer donkerder wordt of wanneer de zon lager gaat staan. Maar dat is nu niet het geval."



Tertoolen verwijst naar de verschillen tussen de ongelukken. De oorzaak verschilt vaak. Hij somt op: ,,Stenen op de weg, aanrijdingen, een eenzijdig ongeval, frontale botsingen. Daarnaast verschillen de locaties veel. Twee ongevallen (Zaltbommel, red.) vielen zelfs net buiten Brabant plaats."