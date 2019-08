Verkrachtingen typisch ‘serievergrijp’: ‘Eenmaal begonnen, gaan ze er vaak mee door’

De politie pakte maandagochtend de Eindhovenaar op. Hij wordt ervan verdacht woensdag 31 juli een 23-jarige Française te hebben verkracht in de Genneper Parken in Eindhoven. Afgelopen zondag verkrachtte hij een 15-jarig meisje in een bosperceel net buiten Waalre, zo is de verdenking. Eerder die ochtend wist in Eindhoven een andere vrouw aan de man te ontkomen.