Vier ShoKo huisartsenposten vanaf 2020 dicht

Vanaf 6 januari moeten patiënten uit Eersel, Bladel en Valkenswaard naar de huisartsenpost in Veldhoven. Patiënten uit Deurne moeten zich vanaf 2 januari melden bij de huisartsenpost in Helmond. SHoKo meldt dat het niet genoeg artsen, waarnemers en assistenten kan inzetten om alle posten open te houden. ,,Dat kan echt niet”, schrijft de stichting.

Dat komt omdat steeds meer mensen een beroep doen op de huisartsenpost in de avond, nacht en in het weekend. Tegelijkertijd heeft de stichting juist minder assistenten en artsen ter beschikking. Een beeld dat past bij de landelijke trend, volgens SHoKo.

Lange wachttijden

,,Wij willen kwalitatieve en veilige zorg waarborgen. De huisartsenpost neemt een belangrijke plaats in de spoedzorg in”, schrijft SHoKo. ,,Om ook in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen is verdere samenwerking met andere zorgaanbieders erg belangrijk. Vanuit vijf decentrale huisartsenposten is deze verregaande samenwerking in de spoedzorg vrijwel niet te organiseren.”