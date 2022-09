Voor altijd Uniek

Uniek ModeTwee keer dezelfde outfit dragen naar een feest met dezelfde gasten, is misschien iets wat je niet graag doet. Het gevoel dat je look ‘oud’ is, omdat je de items al eens hebt gedragen en omdat de fast fashionketens vol hangen met nieuwe outfits voor ‘maar een paar tientjes’. Al enige tijd zien we een verschuiving van fast fashion naar slow fashion. De vraag naar vakmanschap, kwaliteit en hoogwaardige producten groeit. Steeds meer mensen zijn bereid om meer geld uit te geven aan kleding waar we langer plezier van kunnen beleven. Dit in plaats van ‘wegwerpitems’ die soms twee weken na aankoop alweer vervangen kunnen worden. We zijn ons steeds meer bewust van de lange termijn impact die mode op onszelf én het milieu heeft.