Voor ieder wat wils in Het Speelhuis

HELMOND - Bij Het Speelhuis kunnen ze niet wachten op de aftrap van het nieuwe theaterseizoen. ,,De programmering is deels rondgekomen, doordat de artiesten zo enthousiast zijn over het nieuwe theater in Helmond."

Aan de buitenkant van Het Speelhuis wordt nog gebouwd en geklust, maar het programma voor het komende theaterseizoen is gelukkig al wel rond. ,,We hebben vooral een programma willen samenstellen dat past bij het nieuwe theater. We hebben er meer mogelijkheden bij gekregen, en dan kun je dus ook anders en meer divers programmeren", verduidelijkt directeur Jochem Otten.

Het Speelhuis opent officieel haar deuren op 27 september. De eerste voorstellingen voor het publiek staan gepland vanaf twee oktober. ,,In die eerste week hebben we er bewust voor gekozen om de veelzijdigheid van het nieuwe seizoen te benadrukken. Feitelijk zijn die eerste dagen een dwarsdoorsnede", zegt programmeur Marloes Hakvoort. ,,We beginnen met een 'Backstage Comedy Tour'. En dat is eigenlijk als een festival ingericht. Je komt op plekken in het theater waar je normaal gesproken niet komt."

Bekende acteurs

In de openingsweek staat ook de spectaculaire circusgroep Flip Fabrique op de planken. De show wordt speciaal aangepast op de mogelijkheden die de Theaterzaal biedt. ,,Een dag later hebben we 'De vloer op', waarin bekende acteurs improviseren op aanwijzingen van een regisseur, of wellicht zelfs het publiek. Doel is om de bezoeker meer te betrekken bij de totstandkoming van toneel. We hebben in de hele programmering die verdiepingsslag willen maken", zegt Hakvoort. In de daaropvolgende dagen maakt jong rocktalent zijn opwachting. En tijdens de cultuurnacht, op 6 oktober, trekken alle Helmondse kunst- en cultuurinstellingen samen op. Dan staan alle deuren letterlijk open.

Naast de grote Theaterzaal zijn er ook nieuwe, flexibele ruimtes. De pui van de Pleinzaal kan volledig worden geopend, waardoor er voorstellingen in de open lucht kunnen worden gespeeld. Daarnaast is er de Pastorie, waar gegeten, vergaderd en gefeest kan worden. ,,Het is echt een dynamisch geheel geworden", zegt Otten. ,,Mensen kunnen het echt het héle theater zien als ze naar Het Speelhuis komen. We willen dat er geen drempels meer zijn. Voor iedereen is er iets te doen."

Grootstedelijke allure

Natuurlijk staan er het komende jaar ook weer tal van bekende namen in Het Speelhuis. Van Kamagurka tot John West, maar evengoed van Arjen Lubach tot Patrick Laureij. Hoewel de organisatie trots is op het programma, móest er af en toe creatief worden gehandeld. ,,Ons budget is lager dan dat het was", zegt Otten. ,,We hebben nu een theater met grootstedelijke allure. We willen ons profileren. En dat gaan we dus doen. We willen in de toekomst nog meer de verbindende plek voor Helmond en regio zijn."

Programmeur Hakvoort: ,,Je proeft gelukkig vaak het enthousiasme bij regisseurs en artiesten. Soms zeggen ze in eerste instantie: het lukt niet. Dan zeggen wij: kom eerst eens kijken. Dan kiezen ze er echt voor om hier te spelen, om hun agenda op een bepaalde manier in te richten. Dat is mooi voor de stad."