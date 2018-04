Vrachtwagen botst op auto in Lieshout, bestuurster gewond naar ziekenhuis

Vrouw die van sporttribune viel in Eindhoven maakt het goed: 'Je komt niet zomaar over dat hek'

14:17 EINDHOVEN – De vrouw die maandagavond van een tribune viel bij voetbalclub RKVV Brabantia in Eindhoven, maakt het naar omstandigheden goed. Ze heeft geen ernstige verwondingen aan het incident overgehouden, meldt clubvoorzitter Erik Vos aan het ED. Uit onderzoek is gebleken dat het hekwerk van de tribune in orde is. ,,Je moet er echt moeite voor doen om over het hekwerk te kunnen komen.”