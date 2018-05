Vrachtwagen met kippenvoer kantelt op A67 bij Veldhoven, richting België 1 rijstrook beschikbaar

Video Beveili­ging vuilopha­lers Best: emoties lopen hoog op

14:04 BEST - "Als ik zo naar mijn werk moet, hoeft het voor mij niet. Hier heb ik echt geen zin in hé", roept een medewerker van Baetsen. Hij gaat flink over de rooie als de fotograaf en cameraman van het ED in beeld willen brengen hoe het vuil in Best wordt opgehaald: met beveiliging door buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente.