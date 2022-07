Vrouw zwaargewond bij eenzijdig ongeval Helmond

Nieuwsover­zicht | Tilburg viert Roze Maandag - Explosie bij winkelpand

Inwoners van het centrum van Helmond zijn zondagnacht opgeschrikt door een explosief dat afging in een winkel. Verder won Marianne Vos de tweede etappe van de Tour de France Femmes en verstoorden laagvliegende luchtballonnen dierengeluk in Etten-Leur. En Tilburg vierde na twee jaar uitstel 30 jaar Roze Maandag. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

25 juli