Vurigheid en agressie bij Bachs Matthäus Passion in Muziekgebouw

Kraanmachi­nist zwaarge­wond bij aanrijding in Best

BEST - Een machinist van een hijskraan is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Best. De man stond naast zijn kraan op de Koppelboor en is vermoedelijk door een wegrijdende vrachtwagen aangereden, kort voor 08.00 uur.

8:56