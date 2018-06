Wandelaars struikelen over peperdure horrorstenen op Ameideplein in Helmond

Hoe moet het nu toch verder op het Ameideplein? De losliggende en opstaande natuurstenen blijven voor serieuze problemen zorgen. Tijdens de zaterdagmarkt ging er weer iemand hard onderuit. ,,Een oudere man struikelde en viel voorover. Hij had een bebloed gezicht, zijn kunstgebit was in tweeën gebroken", vertelt William Verkoelen, die het zag gebeuren. ,,We hebben hem op de been kunnen helpen. Maar dit kan zo echt niet langer doorgaan."

Dure stenen uit China

Het Ameideplein ging vijf jaar geleden op de schop. Er werden speciale stenen uit China ingevlogen, maar de ellende begon al snel. Het cement tussen de dure stenen bleek niet goed te hechten. De gevolgen: gaten, kieren en vooral struikelende personen. ,,Elke zaterdag zie ik er wel twee of drie tegen de grond gaan", zegt marktkoopman Harrie Swinkels. ,,En dat al meer dan een jaar lang. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente hier niets aan doet."

Volledig scherm Zo liggen de stenen er bij op het Ameideplein in Helmond © Fotomeulenhof

Dat vindt ook Fons van de Vorst, voorzitter van Marktpromotie Helmond. ,,We zijn het gesprek al meermaals aangegaan met de gemeente. Ik hoor ook de geluiden van mensen die struikelen en gewond raken. Er moet nu een oplossing komen, want op het Ameideplein wordt het alsmaar gevaarlijker", vindt Van de Vorst. ,,Je krijgt nu een situatie waarin mensen een bezoekje aan de markt koppelen aan een zeker risico. Maar de markt zelf is niet gevaarlijk, het zijn die stenen."

Excuses

Monique Hermens kwam afgelopen september ook ten val op het Ameideplein. Ze liep een scheurtje in haar meniscus op. ,,Ik moest worden geopereerd en heb in totaal vier weken thuisgezeten", vertelt de 51-jarige Helmondse. Ze maakte melding bij de gemeente, maar hoorde helemaal niets. ,,De excuses van de gemeente kwamen pas in tweede instantie, toen er weer iemand was gevallen. Op dat moment zagen ze ook mijn melding en kwamen ze bij mij terug met verontschuldigingen."

850.000 euro

De reconstructie van het Ameideplein kostte destijds 850.000 euro. Om de veiligheid van het plein te bevorderen, koos de gemeente ervoor om met regelmaat zand tussen de stenen te vegen. Vorig jaar werd er vanuit het stadskantoor al bevestigd dat er een structurele oplossing moet komen. Ook het SBS6-programma 'Van onze centen' besteedde onlangs aandacht aan de situatie op het Ameideplein.

Maatregelen