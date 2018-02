Wanhopige zoektocht naar opvang voor hoogbejaarde ouders uit Veldhoven

HELMOND/VELDHOVEN - Ze zijn de wanhoop nabij. Zussen Carla Derksen, Yvon van den Berg en Marianne Smets zijn op zoek naar geschikte opvang voor hun hoogbejaarde ouders. Een oplossing voor de onmogelijke situatie waarin ze zitten lijkt voorlopig onvindbaar. Moeder Lenie (88) verblijft daarom noodgedwongen in zorghotel Fitland in Helmond terwijl vader Jan (92), die beginnend dementerend is, alleen thuis in Veldhoven zit. Zelfs hun huisarts zit met zijn handen in het haar.

,,De crisisbedden die vrijkomen zijn binnen tien minuten weer bezet, alle verpleeghuizen zitten vol. Er zit voorlopig niets anders op dan aanmodderen tot een van hen komt te overlijden", is de treurige constatering van Carla Derksen.

Lenie en Jan Deijkers zijn al zeventig jaar samen, waarvan 68 jaar getrouwd. Hun gezondheid gaat de laatste tijd fors achteruit. Bij Jan, die veertig jaar voor Philips werkte, is dementie in het beginstadium geconstateerd. Lenie heeft hem steeds verzorgd, maar zij kan dat inmiddels niet meer opbrengen.

Ruim een week geleden brak ze en kwam ze met een longontsteking in het ziekenhuis. Nu wil ze niet meer terug naar huis omdat ze de situatie daar niet aankan. Dochter Marianne weet een tijdelijke opvangplek in het Helmondse zorghotel te regelen, maar dat is voor hooguit nog een week. Vader zit intussen thuis is is aangewezen op de zorg van zijn dochters, die elkaar afwisselen.

Pijn

Maar met al hun aandacht kunnen ze niet voorkomen dat beide ouders schade oplopen. Moeder valt in Fitland uit haar bed en loopt een flink blauw oog op, vader komt thuis eerst een keer klem te zitten tussen de staanders naast zijn bed. Dochter Carla treft hem kermend van de pijn aan. De extra staanders gaan omlaag, om nieuw leed te voorkomen, maar dan valt pa pardoes uit zijn bed, met een flinke wond boven zijn oog tot gevolg.

Volledig scherm Jan en Lenie Deijkers © Carla Derksen

De zussen hebben bij tal van zorginstanties gesmeekt of die hun ouders samen kunnen opnemen in een verpleeghuis. Keer op keer krijgen ze nul op het rekest. ,,De overheid wil toch dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Daar hebben we voor gezorgd en dan krijg je nu dit... Dit sloopt ons. We hebben al zo vaak met zijn allen zitten huilen."