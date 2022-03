Washin7 voor een stralend schone auto, van binnen en van buiten

De twee carwashes in Eindhoven beschikken over grote wasstraten met een enorme capaciteit:

In de wasstraten van 50 meter lang kunnen wel 120 auto’s per uur worden gewassen, wat betekent dat je als klant nooit langer dan 5 minuten hoeft te wachten tot je auto van buiten weer helemaal spik en span is. Jasper Vekemans: “Je auto laten wassen is bij ons letterlijk een feestje. Bij alle zeven stappen van het wasproces gebruiken we een andere kleur disco verlichting. Dit maakt dat het door de wasstraat gaan door veel klanten als een uitje wordt gezien; kinderen vergelijken het ook wel met een attractie uit De Efteling. Ons jonge en enthousiaste team draagt ook zeker bij aan het feestelijke gevoel.”

Naast het plezier is er ook aandacht voor duurzaamheid, een belangrijk thema bij Washin7: “Per wasbeurt wordt er 450 liter water gebruikt, dat is niet niks, maar al dit gebruikte water vangen we op in putten onder de grond. Dit water wordt via een systeem gezuiverd en gerecycled en 90 % van dit water wordt hergebruikt om weer andere auto’s mee te kunnen wassen. Onze shampoos zijn biologisch afbreekbaar en het vuil van de auto’s wordt ook opgevangen in speciale reservoirs en op de juiste manier afgevoerd.”