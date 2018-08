Waterschap waarschuwt voor botulisme in vijvers van park Meerhoven in Eindhoven

EINDHOVEN Het Waterschap de Dommel heeft dode eenden gevonden in een vijver in Park Meerhoven. Het laat onderzoeken of er sprake is van botulisme, en plaatst maandag uit voorzorg waarschuwingsborden.

Bezoekers wordt aangeraden om contact met water te vermijden en niet te gaan vissen. Wie zijn hond uitlaat moet er ook opletten dat die niet het water in springt of ervan drinkt.

,,Het duurt minimaal een week voordat we uit Wageningen terughoren of de eenden die we hebben gevonden echt door botulisme zijn overleden. In de tussentijd willen we geen risico nemen. Daarom zetten we nu al waarschuwingsborden neer", aldus een woordvoerster. De dode eenden zijn gevonden in de buurt van het adres Waterfront.

Botulisme

Botulisme komt vaak voor in de zomer en het voorjaar en heeft de sterfte van dieren, zoals eenden en vissen tot gevolg. De meest voorkomende vorm van botulisme is in principe niet gevaarlijk voor de mens. Honden en andere dieren kunnen er wel ziek van worden.