We moeten meer doen voor de 40.000 arbeidsmigranten in de regio Eindhoven

De gemeentes in Zuid-Oost Brabant moeten de komende bestuursperiode serieus aan de slag met de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook is er meer controle van hun woonsituatie nodig, maar zeker ook van de omstandigheden waarin ze moeten werken. De Nederlandse burger moet zich bovendien toleranter opstellen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het PON, dat in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven onderzoek deed naar het 'arbeidsmigrantenvraagstuk'.

De vraag naar goedkope krachten uit het buitenland is in de regio onverminderd groot, maar het aanbod van huisvestingsplekken blijft achter. ,,In de regio moeten minimaal 7.500 nieuwe woonruimtes worden gerealiseerd. En nog eens 7.500 plekken moeten worden aangepakt", zei de Helmondse wethouder Frans Stienen, na de presentatie van het PON-rapport. ,,De woonsituaties zijn te vaak schrijnend. Dan heb je het bijvoorbeeld over onveilige complexen, waar te veel mensen gehuisvest zijn."

De verantwoordelijkheid ligt allang niet meer bij bedrijven alleen; de lokale economie leunt op deze groep mensen, zegt Patrick Vermeulen, directeur van het PON. ,,Ook burgers moeten daarvan doordrongen zijn. De bonus-aanbiedingen bij Albert Heijn of de pakketjes van bol.com komen wel ergens vandaan." Toch vindt bijna veertig procent van de ondervraagde Brabanders dat er teveel Polen naar de regio komen.

Zoektocht

In de 21 gemeentes van de Metropoolregio Eindhoven zijn ongeveer veertigduizend arbeidsmigranten aan het werk. De helft daarvan is van Poolse komaf. Negatieve beeldvorming, over met name Polen, bemoeilijkt de zoektocht naar volwaardige woonruimte. ,,Er lag laatst een plan klaar om honderd mensen te huisvesten in een bepaalde wijk. De werkgever stond garant voor de veiligheid, een beheerder en een tolk", zegt wethouder Stienen. ,,Maar er kwamen meteen elf bezwaarschriften uit de buurt."