Werken bij Vitalis De Paladijn in Geldrop

Zorgconcept

“Het zorgconcept van Vitalis De Paladijn is erop gericht om samen met het sociale netwerk van de bewoners, de grootst mogelijke kwaliteit van leven voor alle bewoners te bieden. Het unieke van De Paladijn is dat we uitgaan van maximale vrijheid. Het leven dat onze bewoners thuis hadden, verschilt nauwelijks van dat in De Paladijn. Bewoners zijn gedurende de dag vrij in hun doen en laten. Zowel binnenshuis als daarbuiten. Of ze nu bezoek ontvangen in het eigen appartement van 50 m2, een kopje koffie drinken met hun medebewoners in de ontmoetingsruimte, gaan wandelen over de Beekweide of lekker naar het terras in het centrum van Geldrop gaan, ze maken hierin hun eigen keuzes,” vertelt Eline de Groot.