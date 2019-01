Wikipedia-dag: de leukste Wiki-weetjes over Brabant

Wikipedia

Mabel

Een leven zonder Wikipedia - Wiki, in de volksmond - kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen. Wat we ook willen weten, Wiki is vaak de eerste bron die we raadplegen. Of de informatie ook klopt, is de vraag, want iedereen kan informatie op Wiki zetten. Saillant voorbeeld is de wijziging die prins Friso en zijn vrouw Mabel in 2007 aanbrachten op een pagina over Mabel, in de Engelstalige versie van Wiki. Ze verwijderden de vermelding dat Mabel voorafgaand aan haar huwelijk met Friso ‘onjuiste’ informatie had verstrekt over haar verleden. De wijziging werd ontdekt door de Wikiscanner, die computers identificeert waarmee wijzigingen in Wiki worden aangebracht.