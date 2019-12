Woning Fontainebleaulaan drie maanden dicht na vondst drugs

Vier wijzigin­gen in basisop­stel­ling van al uitgescha­keld PSV tegen Rosenborg

17:39 • Zowel PSV als Rosenborg is al uitgeschakeld in de Europa League • In Poule D plaatsen Sporting Portugal en LASK Linz zich wel voor de volgende ronde • PSV kan nog wel punten verdienen voor de coëfficientenranking