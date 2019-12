Zoveel beveiligingscamera's hangen er in jouw gemeente

In totaal hangen er 30,6 camera's per duizend inwoners in de gemeente Helmond. Het gaat daarbij om zowel publieke camera’s van bijvoorbeeld de gemeente als camera’s van particulieren, die vaak aan de buitenkant van een huis of bedrijf hangen. In het onderzoek dat is uitgevoerd door techsite VPNGids.nl zijn alleen camera’s meegeteld die bij de politie zijn geregistreerd.

Na Helmond hangen er in de gemeente Geldrop-Mierlo 24,9 camera's per duizend inwoners. In de gemeente Eindhoven zijn het er 15 en in Veldhoven 37,9 per duizend inwoners. In Veldhoven zijn dat er in totaal meer dan in Helmond, maar in Helmond zijn er meer overheidscamera's dan in Veldhoven.

Hoeveel hangen er in jouw gemeente?

Benieuwd hoeveel geregistreerde beveiligingscamera’s er in jouw gemeente hangen? Kijk op het kaartje hieronder.

Naar schatting van de politie hangen er volgens VPNGids.nl in het hele land ruim 1,5 miljoen beveiligingscamera’s, waarvan er 228 duizend bij de politie geregistreerd zijn. Dat registreren gebeurt voor de politie: zij kunnen zo na een misdrijf snel nagaan of er camerabeelden zijn gemaakt.